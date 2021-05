L’UE dà l’ok e Roma sblocca i fondi alle fiere (Salone in primis)

Arriva l’ok sull’asse Roma- Bruxelles. La Commissione Europea, innanzitutto, autorizza l’incremento della dotazione prevista dal Decreto Sostegni per i ristori agli enti fieristici: il portafogli passa da 63 a 213 milioni di euro totali. In più, Roma sblocca il Piano Straordinario per il Made in Italy, che prevede strumenti di sostegno per PMI e fiere per 151,4 milioni annui nel triennio 2021-2024. Intanto, il Salone del Mobile di Milano incassa 2 milioni di euro da ICE per la promozione all’estero.

L’ok europeo

Il Decreto Sostegni con l’articolo 38 ha portato da 63 a 213 milioni la dote del fondo di Promozione Integrata. Dopo l’ok europeo, Simest potrà gestire le risorse a favore degli operatori “che dimostrano di aver subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019”, ricorda il Sole 24 Ore. Come? Con “contributi a fondo perduto, fino a un massimo di 10 milioni di euro, a copertura del 70% dei costi fissi sostenuti dal primo marzo 2020, non coperti da utili o altre fonti”.

Roma sblocca i fondi

Intanto, è finalmente definito il Piano Straordinario per il Made in Italy. Il ministero per gli Affari Esteri, con lo Sviluppo Economico e le Politiche Agricole, affida a ICE 605,6 milioni da gestire fino al 2024. Tra le misure in agenda, si destinano 32 milioni annui “a iniziative promozionali per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri – scrive Il Sole –, mentre poco meno di 30 milioni annui sono destinati alle manifestazioni fieristiche di valenza internazionale”. Non solo: “20 milioni all’anno vanno al rafforzamento organizzativo delle startup e delle micro, piccole e medie imprese. Lo stesso importo è destinato a supportare l’utilizzo dell’e-commerce da parte delle PMI”. Ora si attendono il passaggio del decreto in Conferenza Stato-Regioni e, poi, la convenzione tra il ministero degli Esteri e ICE.

Il Salone

La (tribolata) edizione di settembre 2021 del Salone del Mobile ha una nuova freccia nel proprio arco. A sostegno della massima visibilità internazionale dell’evento, il primo da aprile 2019, ICE ha riconosciuto un fondo di 2 milioni di euro. Servirà per raggiungere e convincere i visitatori esteri.

Leggi anche: