Micam in Wonderland vince l’International Creative Media Award

Micam vince il premio ICMA come miglior progetto di social media 2020. Intanto, la sua versione digitale si rinnova e rafforza in vista della prossima edizione di marzo. L’idea di abbinare il salone al mondo delle fiabe è risultata vincente. Micam in Wonderland, declinata nelle due edizioni 2020 e nella prossima di marzo 2021, vince l’oro a ICMA -International Creative Media Award e annuncia che Micam Milano Digital Show sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021.

International Creative Media Award

Micam in Wonderland fa centro e riceve l’ambito riconoscimento ICMA. L’idea creativa, che ha debuttato nell’edizione di febbraio 2020, è sintetizzata dall’hashatg #micamtales, una serie di favole rilette in chiave contemporanea. La prima è stata Micam in Wonderland, trasposizione surreale della favola raccontata in 3 capitoli e che si concluderà in occasione della prossima edizione della fiera. In altre parole, quella in programma dal 21 al 23 marzo 2021 a Fieramilano (Rho), insieme i saloni accomunati dallo slogan #strongtogether e organizzati dalle associazioni che fanno parte di Confindustria Moda. A marzo, inoltre, tornerà anche MICAM X, incubatore di idee innovative.

Micam Milano Digital Show

Alla fiera in presenza, Micam rinnova l’abbinamento con la parte digitale. Micam Milano Digital Show, piattaforma digitale b2b lanciata a settembre 2020, ha l’obiettivo di trovare nuove formule di business in grado di supportare l’intero settore. “Con oltre 150 brand e 2500 visitatori unici professionali della precedente edizione – si legge in una nota -, la versione digital sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021. Un luogo virtuale per sviluppare attività di marketing e comunicazione, valorizzazione del brand, acquisizione di nuovi contatti fino alla stesura dell’ordine”. (mv)

Leggi anche: