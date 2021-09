Micam, Mipel, TheOne; Rinascimento non Ripartenza, dice Giorgetti

750 marchi a Fieramilano Rho. Oggi secondo giorno per Micam, Mipel e TheOneMilano dopo che l’avvio domenicale di ieri ha mostrato un discreto movimento, con presenze concentrate, in particolare, su alcuni espositori. Sotto i riflettori le collezioni di calzatura, pelletteria e abbigliamento dell’alto di gamma dedicate all’estate 2022 per fiere che (insieme all’imminente Lineapelle) tornano in presenza al grido di #RestartTogether. Un hashtag che il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (in visita ieri) ha fatto suo, rideclinandolo in: Rinascimento, non Ripartenza.

Rinascimento non ripartenza

“Non la chiamerei Ripartenza, ma Rinascimento” ha detto Giorgetti al taglio del nastro di ieri mattina, passando, poi, ad alcuni caldissimi temi di cronaca economico industriale. Per esempio, il Green Pass, parlando del quale Giorgetti ha sottolineato come il Governo non abbia preso misure “per limitare la libertà, ma aumentare la libertà di incontro”. Poi, il costo del lavoro: “Un problema serio” come quello legato all’aumento dei prezzi dell’energia.

Fiera e mercato

“La ripresa è stata catturata solo dai grandi marchi – commentano Carlo e Enrico Barbato del calzaturificio veneto Accademia – che stanno evidentemente conquistando fette di mercato. Il consumatore bada alla griffe e il prodotto non griffato, anche se è più bello e costa meno, non passa: non lo acquistano. Inoltre, Stati Uniti, Cina e online sono mercati che avvantaggiano ulteriormente chi dispone di strutture organizzate”. Parole che, nel primo giorno di Micam, si sono tradotte nel particolare interesse suscitato da alcuni espositori. E da una maggior frequenza di buyer (in maggioranza europei, per ovvie ragioni pandemiche) all’interno dei padiglioni 2 e 4, quelli che ospitano i calzaturifici del “segmento” Contemporary.

Nell’immagine: due momenti del primo giorno di Mipel (a destra) e, a sinistra Micam (foto Imagoeconomica)

Leggi anche: