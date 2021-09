Micam, istruzioni per l’uso: il #RestartTogether Day è alle porte

Micam 92, istruzioni per l’uso. Al salone internazionale della calzatura in programma da domani al 21 settembre, saranno presenti 652 espositori che occuperanno 5 padiglioni. All’1 e al 3 esporranno le aziende dell’area Premium. Nei padiglioni 2 e 4 saranno ospitati i calzaturifici dell’area Contemporary, mentre il 6 darà spazio all’area Every Day. Per la prima volta in assoluto ci sarà una collettiva cinese, così come quella tedesca.

Istruzioni per l’uso

L’inaugurazione dei saloni #RestartTogether (Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle, che chiuderà il ciclo dal 22 al 24 settembre) è in calendario domani (domenica 19 settembre, ore 9.30, Porta Est) alla presenza di Giancarlo Giorgetti, titolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre domani, ma alle 10.15 (Fashion Square, padiglione 1) è in programma un talk sui nuovi modelli di business delle imprese calzaturiere marchigiane.

Eventi, premiazioni

Tre gli appuntamenti in calendario lunedì 20. Alle 12, presso la Micam Tales Square (padiglione 3) si svolgerà la conferenza stampa della Federal Association of the German Footwear and Leather Goods Industry-HDS/L. Alle 15, stessa location, ci sarà l’aperitivo di presentazione di The Best Showroom Club, mentre alle 18 (Fashion Square, padiglione 1) grande attesa per la cerimonia di premiazione di The Fashion Award, il concorso di Mittelmoda.

Innovazione, creatività, artigianalità (eroica)

Da segnalare al padiglione 1 la quarta edizione del progetto Emerging Designers e il ritorno di Micam X, innovation hub che propone un fitto calendario di seminari (scopritelo cliccando qui) su tematiche trasversali alla filiera. Al padiglione 3, invece, si trova l’area da 200 metri quadrati denominata “Italian Artisan Heroes” dedicata alla tradizione manifatturiera italiana. Ad allestirla è Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan. Sempre al padiglione 3, infine, è localizzata l’area Micam Tales Square, dove andare alla scoperta della nuova campagna pubblicitaria di Micam (nella foto). (mv)

Leggi anche: