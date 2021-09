Mipel celebra 60 anni con un format speciale e ospiti olimpionici

Mipel celebra 60 anni con un’edizione speciale dedicata allo sport. Lo show degli accessori (80 i marchi presenti) si svolge al padiglione 1 di Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre, cioè in concomitanza con Micam e TheOneMilano. Dal momento che, tra gli Europei di calcio e i giochi olimpici di Tokyo, lo sport ha dato grandi soddisfazioni all’Italia, la manifestazione si propone nella veste Mipel Play.

Mipel celebra 60 anni

Mipel è in ottica #RestartTogether, cioè insieme a Micam e TheOneMilano, ma anche Lineapelle. ll taglio del nastro è in programma domenica 19 alle 9.30 alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro. Alle 11,30 ci sarà la presentazione delle tendenze estate 2022, mentre alle ore 16 Giulio Finzi, segretario Consorzio Netcomm, modera il talk “E-commerce: quello che non ti hanno mai detto”.

Gli ospiti olimpionici e i forum

Lunedì 20 settembre sono attesi a Mipel dalle 11 in poi gli ori olimpici Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu. I due saranno intervistati dall’ex campione Massimiliano Rosolino. Nel pomeriggio arriveranno gli atleti paraolimpici Andrea Liverani e Alessia Berra, protagonisti nell’Area Talk ancora con Rosolino. La tre giorni di incontri si concluderà martedì 21 settembre alle 12 con l’intervento di Antonio Catalani, docente della SDA Bocconi, sul tema “Distretti e sostenibilità: Mipel Lab, la soluzione di Assopellettieri”, con la partecipazione dei fondatori del progetto Mipel Lab. (mv)

Leggi anche: