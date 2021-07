Moda Italia -Shoes from Italy Tokyo per conquistare il Giappone

La cerimonia di apertura è in programma il 23 luglio: alle Olimpiadi mancano meno di 20 giorni. Intanto La moda italiana si presenta a Tokyo con l’edizione numero 68 di Shoes from Italy e la numero 58 di Moda Italia. Da martedì 6 luglio fino a giovedì 8, 155 brand del made in Italy esporranno i prodotti al Belle Salle Shibuya Garden di Tokyo. A presentare le collezioni non saranno fisicamente gli imprenditori italiani, ma personale giapponese.

La manifestazione calzaturiera

Moda Italia – Shoes from Italy Tokyo è la più importante manifestazione per promuovere in Giappone i brand del Belpaese. “Le aspettative ci sono sempre, ma poi concretizzarle e rendere realtà non è così facile, soprattutto in questo periodo – osserva Fabiano Ricci, presente alla manifestazione col brand RFR Fabiano Ricci –. Farò il mio solito lavoro, ma non credo potremo catturare una ripresa”. Nel 2020 l’export calzaturiero italiano verso il Giappone ha toccato il livello più basso di sempre in volume. Il numero di paia si è attestato a 1,7 milioni (-27,3% rispetto al 2019). Al contempo il prezzo medio è stato il più alto della storia (96,60 euro), per un fatturato che ha sfiorato i 165 milioni di euro (-19,6%). Lombardia e Toscana rappresentano insieme oltre il 60% del fatturato.

Le prospettive

“Non siamo presenti in Giappone con il brand Bergamasco. Ma, considerato il supporto di ICE, abbiamo appurato che l’iniziativa potrebbe essere un’ottima opportunità per mostrare il nostro prodotto ad un mercato potenzialmente interessante – commenta Thomas Bergamasco –. Siamo comunque consapevoli che a ogni prima edizione a cui si partecipa i riscontri sono pochi”. La pelletteria nel 2020 ha visto l’export verso Tokyo contrarsi del 15,5% in valore e del 20,2% in quantità. Il primo trimestre 2021 del Giappone però è stato incoraggiante: nonostante le quantità siano rimaste in linea con lo stesso trimestre del 2020, in valore ha registrato un incremento del 18,3%. (mv)

