Niente da fare per ACLE: fiera rinviata a fine novembre

Niente da fare per ACLE. In altre parole, la All China Leather Exhibition. La fiera in programma a Shanghai, infatti, si sarebbe dovuta aprire ieri, 31 agosto 2021. Ma gli organizzatori hanno deciso di annullarla e riprogrammarla, spostandola alla fine del prossimo mese di novembre.

All China Leather Exhibition si sarebbe dovuta svolgere dal 31 agosto al 2 settembre presso gli spazi espositivi dello Shanghai New International Expo Centre. Ma gli organizzatori si sono visti costretti a rinviarla di quasi tre mesi, mettendola in calendario dal 23 al 25 novembre. Motivo: l’inasprimento delle misure anti-Covid varato dallo Shanghai Pandemic Prevention and Control Department.

Ennesimo rinvio

Per gli organizzatori di All China Leather Exhibition, CLIA (China Leather Industry Association) e APLF, si tratta dell’ennesimo annullamento/rinvio. Per esempio, l’edizione di un anno fa (1/3 settembre 2020) fu cancellata a causa della decisione di Pechino di imporre una quarantena di 14 giorni a tutti coloro che entravano nel Paese. Il che, come si leggeva in una nota “rendeva impossibile a espositori e visitatori la partecipazione alla fiera”.

