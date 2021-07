Troppe restrizioni a Hong Kong, APLF rimanda alla primavera 2022

APLF, spiegano gli organizzatori, si fregia di essere una manifestazione di respiro globale cui partecipa un pubblico proveniente da oltre 90 Paesi. E proprio per questo sposta ancora le date e rimanda la prossima edizione alla primavera 2022. Il salone, insieme a Fashion Access, si terrà dal 30 marzo al primo aprile. Perché è stata necessaria una nuova revisione del calendario? Pesano le limitazioni agli spostamenti internazionali. E, soprattutto, l’isolamento obbligatorio di sette giorni per chi arriva dall’estero a Hong Kong. Il quadro non rende agevole la pianificazione della fiera per il prossimo novembre, come precedentemente stabilito. Il cambio di calendario si accompagna all’augurio che entro la primavera la mobilità internazionale sia più semplice o, meglio ancora, agli standard pre-Covid.

APLF sposta alla primavera 2022

È dall’esplosione della pandemia che APLF non riesce a ricollocare le date in maniera efficace. Gli organizzatori spostarono l’appuntamento di febbraio 2020 al mese di giugno dello stesso anno. Le misure di social distancing e le restrizioni agli spostamenti imposero, però, l’annullamento dell’edizione e il rinvio al 2021. Dopo una prima calendarizzazione per il mese di luglio, il salone era passato all’appuntamento del 17-19 novembre. Ora il cambio di date. “Abbiamo preso questa decisione in maniera proattiva per consentire una più ampia partecipazione internazionale allo show di Hong Kong – scrivono gli organizzatori –. Il nostro successo sta nella capacità di far incontrare e mettere in collegamento espositori e visitatori. Questa è una soluzione strategica per superare le restrizioni di viaggio e la quarantena, così da continuare le nostre attività”.

