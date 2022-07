Parigi, Tokyo, Berlino: da oggi la filiera s’incontra in fiera

Tris di fiere concomitanti: Parigi, Tokyo, Berlino. Sotto la Tour Eiffel si è aperta in queste ore Première Vision (chiusura: giovedì 7 luglio). Stesse date, da oggi fino a giovedì, per una manifestazione che si svolge in Giappone: Moda Italia con all’interno Shoes from Italy. E, dal 7 al 9 luglio, torna l’appuntamento fieristico di Premium Berlin. I tre saloni impegnano la filiera della moda italiana e rappresentano un attendibile termometro della situazione dei vari mercati.

Da oggi Première Vision

È la prima volta che Première Vision (nella foto di repertorio) si svolge a luglio, anticipando di due mesi la consueta collocazione di settembre. Al quartiere fieristico di Paris Nord Villepinte sono presenti 1.200 espositori (326 gli italiani, a formare la pattuglia più numerosa), con le collezioni autunno-inverno 2023/2024. Un numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni, ma non ancora a livello pre-Covid quando si arrivò a sfiorare i 2.000 espositori. Circa 60 espositori sono presenti esclusivamente online. Sono 132 le imprese conciarie presenti in fiera.

Sotto a chi Tokyo

Sono 54 i marchi di pelletteria e 34 quelli di calzatura che espongono a Belle Salle Shibuya Garden di Tokyo. Molti imprenditori hanno scelto di interloquire con i clienti tramite videocall. La prima giornata, causa fuso orario, si è già conclusa. “Il primo giorno è di solito calmo, ma ho visto una buona affluenza” dice Remo Paolo Papini di Manovie Toscane che ha partecipato a Shoes from Italy Tokyo fin dal debutto (quella in corso è l’edizione numero 70). “I clienti si lamentano per gli aumenti di prezzo e per il cambio svantaggioso euro/yen che credo sia il problema principale – prosegue Papini -. “La buona notizia è che i giapponesi torneranno a viaggiare e alcuni mi hanno già confermato che saranno a Micam, il prossimo settembre. Domani sarà la giornata clou”. Anche per Fabiano Ricci, “il cambio yen/euro non favorisce gli acquisti così come l’aumento del costo delle spedizioni. È stata una prima giornata di studio delle collezioni da parte dei visitatori”.

In attesa di Berlino

Alla rinnovata Messe Berlin, sono molti i marchi di moda italiani che prenderanno parte a Premium, salone che si svolgerà in modalità ibrida. In altre parole, i visitatori potranno accedere all’intero portafoglio di marchi in mostra “sia di persona che online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 visitando Joor Passport. Inoltre, si potranno fare acquisti tramite l’app mobile Premium Group scansionando il codice QR di un marchio e collegandosi al suo profilo personalizzato su Joor”. Nelle stesse date si svolgerà anche il salone Seek. (mv)

