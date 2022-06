Première Vision si prepara a inaugurare il format di luglio (5-7)

Ci siamo. Con due anni di ritardo, Première Vision si prepara a inaugurare il format di luglio. Il cambio di collocazione nel calendario per la fiera di presentazione delle collezioni autunno-inverno (solitamente in programma a settembre) era stato già annunciato nel 2020. Lo choc della pandemia ha costretto, però, a congelare i piani. Ora lo scenario sanitario consente agli organizzatori di portare in porto la transizione. Dal 5 al 7 luglio gli espositori potranno presentare le collezioni di materiali per la moda presso gli stand del Parc des Expositions di Paris Nord Villepinte. L’evento fisico si accompagna a uno digitale (4-8 luglio). In esposizione c’è la stagione Autunno Inverno 23 24.

Il format di luglio

“Siamo ottimisti, perché la situazione sanitaria globale è in miglioramento – scrive in una nota Gilles Lasbordes, managing director di Première Vision –. Questo permette, fatta salva qualche eccezione, maggiore flessibilità nei viaggi internazionali. Speriamo di veder crescere la partecipazione di visitatori non europei”. Purtroppo all’orizzonte rimangono criticità che non consentono agli organizzatori pieno ottimismo. “Restiamo cauti, lo scenario internazionale rimane imprevedibile a causa della guerra in Ucraina – conclude Lasbordes –. L’instabilità politica ha conseguenze economiche. Vediamo inflazione a livelli record, con impatto sulle prospettive di consumo. La moda ha difficoltà nelle forniture e affronta pressioni senza precedenti sui costi delle materie prime e dell’energia”.

