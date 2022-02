Première Vision (8-10 febbraio) apre con buone sensazioni

Gli organizzatori arrivano al taglio del nastro della fiera parigina accompagnati da buone sensazioni. “La situazione sanitaria migliora e le restrizioni, in Francia come in molti altri Paesi, evolvono nella giusta direzione”, è il commento di Gilles Lasbordes, direttore generale di Première Vision. Il salone apre in una duplice veste. Dal vivo si tiene nelle hall 4,5 e 6 del Parc des Expositions di Villepinte, dove dall’8 al 10 febbraio i 998 espositori mostreranno le collezioni di pelle e tessuti e le proposte di manufacturing. In digitale, invece, il calendario è più esteso: si tiene dal 7 all’11 e ospita presentazioni tendenze e marketplace.

Le buone sensazioni

“Siamo ottimisti”, dice Lasbordes. E lo è soprattutto per l’incoming: “Gli europei sono tornati, così come gli inglesi – sono le sue parole riprese da MFF –. Stiamo contando anche sulla presenza di un nucleo di americani. Sappiamo invece che per gli asiatici è ancora presto. E credo che per rivedere i cinesi bisognerà aspettare il 2023”. Il prossimo appuntamento con Première Vision è in calendario per luglio.

Foto d’archivio dalla pagina Facebook di Prèmiere Vision

