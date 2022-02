Fashion Week e fiere esultano per i corridoi verdi: “Fondamentali”

I corridoi verdi? Fondamentali. È più che favorevole la reazione degli enti organizzatori di fashion week e fiere al decreto legge del 2 febbraio. “Desidero ringraziare ed esprimere piena soddisfazione per la decisione del presidente Mario Draghi e del governo – dice Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana (CNMI) – di consentire ai buyer provenienti da Paesi in cui i vaccini non sono riconosciuti dall’EMA di partecipare in presenza alle prossime sfilate di Milano”.

La reazione di fashion week e fiere

CNMI è l’ente organizzatore della fashion week milanese. Il cui prossimo appuntamento (22-28 febbraio) si tiene in parziale contemporaneità con Lineapelle (Fieramilano Rho, 22-24 febbraio), poiché entrambi gli eventi hanno deciso di confermare le proprie date di svolgimento. “La presenza in totale sicurezza di questi addetti – è il commento di Capasa ripreso da ADN Kronos – rappresenta un notevole valore economico per la filiera italiana della moda”. Valore economico, oltretutto, per l’indotto cittadino e regionale della manifestazione.

“Un’iniezione di fiducia”

Il decreto legge è “un’iniezione di fiducia per il settore”, è il messaggio affidato a una nota da Maurizio Danese, presidente dell’Associazione Italiana degli Enti Fieristici (AEFI). “Il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di origine integrato da tampone in caso di non conformità con quello italiano – continua – consente alle fiere di tornare ad essere hub strategici per il business delle PMI del made in Italy. Il decreto va, ancora una volta, nella direzione auspicata dal sistema fieristico e dalle imprese italiane”. Il decreto supera “con intelligenza un gap normativo”, dice Siro Badon, presidente di Micam (che ha spostato le date al 13-15 marzo). Il gap “rischiava di tagliare fuori molti buyer e visitatori provenienti in particolare da Russia, Cina, Medio Oriente e mercati emergenti strategici per la filiera delle calzature”.

In foto, ingresso ai tornelli all’edizione di settembre 2021 di Lineapelle

