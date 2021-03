Prolungano l’obbligo di quarantena: APLF rimanda al 17-19 novembre

APLF rimbalza ancora. A Hong Kong prolungano fino al 30 settembre l’obbligo di quarantena per chi proviene dall’estero. E la fiera della pelle e dei materiali deve rivedere il proprio calendario: l’appuntamento passa dal 5-7 luglio al 17-19 novembre successivo.

Obbligo di quarantena

“APLF è la piattaforma in cui si incontra l’industria globale – commenta con una nota il direttore David Bondi –. Le restrizioni ai viaggi limitano la possibilità di partecipazione a gran parte di buyer ed espositori. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare le fiere a novembre”. L’auspicio degli organizzatori è che “il progresso delle campagne di vaccinazione” permetta “entro novembre” l’alleviarsi dello scenario pandemico e, di conseguenza, la ripresa della circolazione internazionale.

L’edizione digitale

Non è il primo rinvio per APLF. Anzi: da quando è scoppiata la pandemia, la manifestazione di Hong Kong è alla ricerca della data più opportuna. Anche per questo, APLF lavora a un canale digitale che supplisca (per ora) e integri (in futuro) quello fisico. “Il prossimo aprile – aggiunge Grace Lee, Event Director di APLF –, lanceremo un market place dove i fornitori possano presentare le collezioni, connettersi con gli acquirenti e accelerare gli affari. Organizzeremo anche eventi online per mantenere viva la conversazione tra buyer ed espositori”.

