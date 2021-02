Simac Tanning Tech torna in Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre

Simac Tanning Tech torna in fiera. Dopo l’annuncio che la fiera di riferimento della tecnologia per la filiera della pelle sarebbe andata in scena nel secondo semestre 2021, ora gli organizzatori hanno reso note le date: dal 22 al 24 settembre. La location resta la stessa, vale a dire il quartiere fieristico di Fieramilano Rho.

Simac Tanning Tech torna

“Sarà una edizione in presenza, compatibilmente con le disposizioni sanitarie – fanno sapere dalla segreteria organizzativa –. Sarà supportata da strumenti digitali pensati per ottimizzare ed estendere l’esperienza fieristica anche lungo il corso dell’anno”. Simac Tanning Tech vuole dunque confermare la propria centralità nel panorama fieristico internazionale della tecnologia e dell’innovazione. Perché la pandemia, intanto, ha fortemente penalizzato le possibilità di incontro tra domanda e offerta di soluzioni di processo in un quadro di costante mutamento dei modelli produttivi. Al centro dell’organizzazione vi sarà il tema della sicurezza in modo da garantire a visitatori ed espositori un tranquillo svolgimento delle attività B2B.

Back to the Fair

Già lo scorso novembre gli organizzatori avevano annunciato che la fiera non avrebbe avuto luogo a febbraio, il mese consuetudinario per Simac Tanning Tech. La ragione è chiaramente legata alle disposizioni di sicurezza per il contenimento della pandemia. In quell’occasione non vennero fornite date ma solo la comunicazione che l’evento avrebbe avuto luogo nella seconda metà del 2021. Oggi il primo importante dettaglio. Un messaggio importante che può contribuire a infondere ottimismo all’intero settore. (art)

