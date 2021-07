Aeffe, 5 milioni da Intesa Sanpaolo per obiettivi sostenibili

Il gruppo Aeffe ottiene da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 5 milioni di euro. La linea di credito è legata a obiettivi ESG, vale a dire obiettivi sostenibili nel campo dell’ambiente, della società e della governance del gruppo. La holding italiana, che controlla tra gli altri i marchi Pollini e Moschino, mira alla “promozione del ruolo femminile nel tessuto sociale” e all’introduzione “di una policy a favore della parità di genere”.

Obiettivi sostenibili

Intesa Sanpaolo si è di recente impegnata in finanziamenti green anche con Gucci, Conceria Pasubio e Ferragamo. Ora sceglie di sostenere Aeffe. Perché? È un gruppo “all’avanguardia per quanto concerne progetti di crescita ispirati ai principi di sostenibilità – è il commento di Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Investire su tali ambiti rappresenta un asset fondamentale di sviluppo. Tanto più alla luce dell’accelerazione impressa dalla pandemia alla transizione sostenibile”. Dal canto suo Aeffe, che di recente ha ottenuto un finanziamento anche da Unicredit, si dice “proiettata verso obiettivi sempre più ambiziosi a sostegno di un modello di business sostenibile, inclusivo e a ridotto impatto ambientale”. Secondo Marcello Tassinari, direttore generale della società, l’accordo “sancisce l’apprezzamento per il nostro gruppo in tema di azioni intraprese per la crescita responsabile e sostenibile”.

