Avanti un altro: con Vionnet, Zagato e Borsalino nasce ChimHaeres

Nasce un nuovo polo europeo del lusso. Si chiama ChimHaeres Investment Holding. Raggruppa Zagato, Vionnet, Fogal e la maggioranza di Borsalino. Dietro ChimHaeres ci sono due soggetti. Il primo è Chimera Abu Dhabi, società di investimento privata di Abu Dhabi. Il secondo è Haeres Capital, società privata fondata nel 2011 che controlla Borsalino. Philippe Camperio è il CEO di ChimHaeres, mentre Giovanni Maria Rossi è il presidente. Primo obiettivo? Ingrandirsi.

La genesi di ChimHaeres

ChimHaeres Investment Holding è un veicolo di investimento che destinerà il proprio capitale per l’acquisizione e lo sviluppo di marchi di lusso e lifestyle in Europa. Inizialmente la società sarà focalizzata su Italia, Francia, Svizzera e Regno Unito. Haeres ha fatto confluire nel nuovo polo la sua partecipazione di maggioranza nel marchio italiano Borsalino. Poi, sono arrivate 3 acquisizioni. Uno: la maggioranza di Zagato, il carrozziere e designer italiano di automobili. Due: il 100% del marchio francese di alta moda Vionnet. Tre: l’accordo sottoscritto per acquisire la maggioranza di Fogal, brand svizzero specializzato in collant.

Avanti un altro

“ChimHaeres incarna la visione condivisa da Chimera e Haeres di creare e gestire un polo multimarca del luxury e lifestyle”, commenta Philippe Camperio. “La partnership investirà in asset europei unici, applicando un approccio proattivo alla gestione e alla proprietà. Questo avverrà attraverso esperti del settore, per realizzare le strategie a lungo termine di ciascuna società in portafoglio”. Conclude il presidente, Giovanni Maria Rossi: “ChimHaeres vuole diventare un attore chiave nel settore del lusso in Europa”. (mv)

