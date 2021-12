C’è la data per il debutto di Zegna a Wall Street

Il debutto di Zegna alla Borsa di New York avverrà il 20 dicembre. In quella data verranno svelati anche i nomi degli investitori, alcuni istituzionali, interessati ad un ulteriore investimento privato per esaudire la maggior parte delle richieste. Il gruppo italiano ha stipulato un accordo commerciale con Investindustrial, che prenderà l’11% del capitale sociale. La famiglia Zegna continuerà a controllare l’azienda con la quota di circa il 62%, mentre il 27% delle quote sarà sul mercato.

Attesa per lunedì

L’assemblea generale straordinaria del 15 dicembre di Investindustrial ha deciso la data del debutto di Zegna. La raccolta di capitale proveniente dall’IPO dovrebbe permettere a Zegna di espandersi ulteriormente a livello globale e di continuare a costruire la sua catena di fornitura anche attraverso acquisizioni.

L’attenzione degli investitori

L’IPO ha già attirato molta attenzione. Tant’è che Zegna e Investindustrial hanno comunicato di essersi accordati “con alcuni grandi investitori istituzionali e di altro tipo” per un ulteriore investimento privato “per soddisfare la maggior parte della domanda”. Una conseguenza, si legge su WWD, causata dalle “richieste private da parte di diversi investitori” interessati all’alleanza tra il marchio italiano e Investindustrial, il cui valore iniziale combinato previsto è di 3,2 miliardi di dollari. (mv)

