Cosa succede alle PMI ora che BCE e FED alzano i tassi

È dall’estate 2022 che BCE e FED alzano i tassi. Lo fanno in maniera progressiva e costante, in una strategia di aumento del costo del denaro che vuole contrastare l’inflazione, da tempo molto lontana dal +2% considerata soglia auspicabile. Per grandi gruppo e PMI della moda è una nuova batosta, dopo anni già segnati da pandemia, guerra e (a punto) inflazione. Perché se le banche centrali alzano i tassi, vuol dire che i prodotti finanziari costeranno di più e il mercato è destinato a raffreddarsi.

Quando BCE e FED alzano i tassi

Ne parliamo in “Credito”, mensile n. 6 – 2023 de La Conceria. Qui abbiamo tratteggiato lo scenario per l’alto di gamma e raccolto le opinioni di Luca Solca (Bernstein). Abbiamo sentito le valutazioni di Stefano Feltri, ex direttore di Domani che ha di recente dato alle stampe per UTET “Inflazione”. A proposito di testimonianze, su La Conceria n. 6 troverete quelle di Claudio Delunas (CEO di Idee Partners), Burak Çelet, (CEO di Desa) e di Michele Manzari (CFO di Gruppo Florence). Francesco Cacciavillan, commercialista di Arzignano, ci ha rappresentato la questione dal punto di vista delle concerie, mentre Francesco Leone e Claudia Lotti di FTI Consulting hanno tratteggiato un primo quadro di suggerimenti strategici. Valerio Tatarella (CEO di Primadonna), Lello Caldarelli (CEO di Antony Morato) e Gianluca Pietrini (direttore operativo Scarpamondo) ci raccontano, invece, il punto di vista del retail.

