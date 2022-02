Dondup e Autry vanno così bene che Quadrivio lancia un altro fondo

Dondup e Autry vanno a gonfie vele. E spingono Quadrivio group ad alzare l’asticella. I due marchi fanno parte del portafoglio del fondo Made in Italy 1, che ha riscontrato un ottimo andamento: raccolta fondi chiusa con due anni di anticipo e valore cresciuto del 30% dalla nascita. Così la società di private equity Quadrivio ha in programma il lancio di Made in Italy 2 con l’obiettivo di raccogliere 500 milioni di euro. Il focus è sulla moda e si vocifera sia già interessato a Chiara Ferragni Collection.

Dondup e Autry

“Dondup sta facendo numeri molto importanti e si conferma profittevole, con 15-17 milioni di Ebtida e 56-57 milioni di euro di fatturato – spiega Alessandro Binello, CEO di Quadrivio group, a MFF –. Anche Autry sta facendo dei numeri molto simili a Golden Goose del primo giro. Quindi siamo soddisfatti e prevediamo faccia un grosso incremento di fatturato quest’anno”. Quadrivio controlla sei marchi di moda tra cui Dondup e Autry. E attraverso il veicolo Made in Italy fund, la stessa Quadrivio ha rilevato anche la maggioranza del brand Gcds.

Un nuovo fondo

Visti i risultati di Made in Italy 1, Binello ha annunciato il varo di Made in Italy 2 entro quest’anno. “Valorizzeremo due società prima del lancio, una andrà in Borsa e l’altra cercherà un nuovo partner. Vogliamo puntare su aziende che hanno già un grande marchio, o un prodotto legato a un marchio, per le quali valga la pena sviluppare bene il brand a livello internazionale. O che abbiano un lifestyle molto chiaro e siano caratterizzate da un gusto italiano – conclude –. Vogliamo rendere le aziende internazionali. Il nostro obiettivo principale resta quindi quello di essere partner industriali dei brand che acquisiamo”. (mv)

In foto, tre look Dondup con capi o accessori in pelle

