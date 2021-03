Il gruppo Made in Italy Fund compra Dondup da L Catterton

Alla fine l’acquisizione è arrivata. Made in Italy Fund compra Dondup dal fondo di investimenti L Catterton. La notizia di una trattativa ha cominciato a circolare già a dicembre e ora l’operazione è arrivata in porto. L’acquisizione riporta in Italia la proprietà del brand, specializzato in denim e abbigliamento di lusso.

Made in Italy Fund compra Dondup

Le prime notizie circa l’avvio delle operazioni di acquisizione avevano cominciato a circolare lo scorso dicembre. Ora Made in Italy Fund, il fondo di private equity gestito e promosso da Quadrivio & Pambianco, ha annunciato di aver rilevato Dondup da L Catterton. “Il fondo ha alzato il suo target di raccolta passando da 200 milioni (a oggi già investiti per più del 70%) a 300 milioni“, spiegano in una nota. Made in Italy Fund mette così a segno il suo settimo investimento, il quarto nel settore del fashion

I numeri del brand

Dondup ha chiuso il bilancio 2020 con un fatturato di oltre 52,6 milioni di euro e un EBITDA di 14,2 milioni di euro. Numeri che confermano come l’azienda non abbia risentito degli effetti legati alla pandemia del Covid-19. Dondup realizza oggi il 65% del suo fatturato in Italia e la restante quota nei mercati esteri, prevalentemente europei.

Il commento

“L’operazione ha come obiettivo la creazione di un gruppo industriale. Un gruppo che promuova e valorizzi le sinergie attuabili tra l’azienda acquisita e alcune delle realtà in portafoglio, attive nel segmento moda – spiega a Il Sole 24 Ore Alessio Rossi, socio di Quadrivio che rivestirà il ruolo di presidente in Dundop –, cioè 120%Lino, azienda italiana leader nella produzione di capi in lino, e Rosantica, brand specializzato in borse e accessori preziosi”. (art)

