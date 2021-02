Dr. Martens fa il botto: l’IPO vale 3,7 miliardi di sterline

L’IPO di Dr. Martens fa il botto. E Permira gongola. L’IPO del marchio britannico è terminata con una richiesta di azioni 8 volte superiore all’offerta. E la quotazione del titolo lievita tra gli investitori a cui sono state assegnate le azioni. Mercoledì 3 febbraio 2021 il debutto ufficiale alla Borsa di Londra.

L’IPO di Dr. Martens fa il botto

Il fondo Permira, che controllerà il marchio britannico anche dopo la quotazione, ha messo in vendita il 35% della sua quota. Considerata l’altissima richiesta, le azioni sono situate nella parte più alta del range previsto nell’IPO (3,7 sterline ognuna). In altre parole, ciò comporta una valutazione complessiva pari a 3,7 miliardi di sterline. La richiesta degli investitori è stata 8 volte superiore al quantitativo offerto da Permira che ha raccolto 1,3 miliardi di sterline. Venerdì 29 gennaio sono partite le contrattazioni nel cosiddetto “trading condizionale”, a cui partecipano solo gli investitori che si sono visti assegnare le azioni dall’IPO. E le azioni sono schizzate su anche del 26%. “Dr. Martens è attraente per gli investitori perché ha una base di clienti fedeli. Ma anche margini elevati e un grande potenziale di crescita in Nord America e Cina”, ha dichiarato a Business of Fashion Oliver Brown, un gestore di fondi presso RC Brown.

Si parte il 3 febbraio

La contrattazione incondizionata (aperta a tutti) inizierà mercoledì 3 febbraio 2021. Le premesse fanno presagire un debutto con i fiocchi. E pensare che nel 2003, quando tagliò posti di lavoro nel Regno Unito e spostò la produzione in Cina, il marchio fu a un passo dalla bancarotta . Nel 2014, Permira spese 300 milioni di sterline per rilevare un brand che oggi viene valutato 3,7 miliardi di sterline. (mv)

