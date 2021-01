In 7 anni ottenuti “grandi risultati”: Dr. Martens conferma l’IPO

Dr. Martens conferma l’IPO. Nelle prossime settimane il brand britannico si quoterà alla Borsa di Londra. “L’annuncio della nostra intenzione – commenta il CEO Kenny Wilson –riflette i grandi risultati del team e del marchio Dr. Martens negli ultimi sette anni”.

Dr. Martens conferma

Il fondo Permira ha acquistato Dr. Martens nel 2014 dalla famiglia britannica Griggs per 300 milioni di sterline. La sua prima opzione, in tema di way out, era la cessione, ma non ha ricevuto offerte soddisfacenti. Per questo ha deciso di far scattare il piano B, la quotazione. A metà novembre era filtrata la notizia secondo cui Premira si affidava alle banche di investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley per raggiungere l’obiettivo IPO. Ora arriva la conferma da parte di Dr. Martens: Permira sarebbe disposta a cedere la sua partecipazione come parte della quotazione alla Borsa di Londra.

Il potenziale di crescita

Wilson ha enfatizzato “il significativo potenziale di crescita globale” di Dr. Martens, che vende oltre 11 milioni di paia di scarpe l’anno in più di 60 Paesi. “Abbiamo investito in modo massiccio – spiega Wilson a Financial Times – per poter offrire le migliori esperienze digitali e di negozio e per entrare in contatto con i nostri utenti. Così stiamo guidando la nostra crescita sostenibile a lungo termine”. Il marchio ha resistito bene all’impatto della pandemia, registrando una crescita del fatturato del 18% da marzo a settembre 2020 (che corrisponde alla prima metà dell’esercizio) tant’è che ha deciso di restituire i ristori al Governo britannico perché “non ne ha bisogno”. (mv)

