E-tailer in Borsa: dopo Spartoo e About You, Giglio prepara l’IPO

Le IPO vanno di moda. E aumentano gli e-tailer in Borsa. C’è chi ha già sperimentato (con successo) l’operazione, come nel caso dei tedeschi di About You. C’è chi si appresta a farlo, come Spartoo. E c’è chi pensa di farlo, come giglio.com.

Le indiscrezioni su giglio.com

Giglio.com, luxury e-tailer guidato da Giuseppe e Federico Giglio, starebbe esplorando la possibilità di una quotazione. A questo scopo, scrive Il Sole 24 Ore, avrebbe selezionato Alantra come partner. Il portale (in foto) ha chiuso il 2020 con entrate a 24,5 milioni di euro, +38% rispetto al 2019. Nella sua community ci sono oltre 160 boutique indipendenti, capaci di allestire un’offerta di circa 500 brand della moda di lusso.

E-tailer in Borsa

Il 21 giugno Spartoo ha comunicato il piano che prevede l’emissione di circa 3,6 milioni di nuove azioni, pari a 25 milioni di euro, di cui 10 milioni già sottoscritti da Financière Arbevel e Amiral Gestion. Fondato nel 2006 a Grenoble, Spartoo ha chiuso il 2020 con ricavi a 134 milioni di euro, +6,7% sul 2019. Solo problemi di approvvigionamento causati dalla pandemia hanno impedito una crescita maggiore. Le calzature rappresentano l’80% del business. Nel primo trimestre 2021, il volume d’affari è aumentato di poco più del 30%. Spartoo, che nel suo portafoglio ha da dicembre 2020 anche JB Martin, vuole aprire negozi fisici. Il CEO Boris Saragaglia li considera fondamentali per “migliorare la fedeltà dei clienti e la consapevolezza del marchio”.

I tedeschi di About You

About You, intanto, non ha basato l’IPO sui successi in tempi di pandemia. Fonda l’operazione sulla certezza di confermarsi vincente anche quando il Covid sarà finito e aumenteranno le vendite dei suoi abiti da festa e da sera. Il portale, rivolto a un target di donne tra i 20 e i 30 anni, ha registrato un balzo del 17% nel suo primo giorno alla Borsa di Francoforte. Lanciata nel 2017, l’azienda con sede ad Amburgo, ha registrato un fatturato di 1,17 miliardi di euro (+57%) nell’esercizio fiscale (chiuso a febbraio). (mv)

