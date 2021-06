I brand che hanno allestito i migliori e-commerce moda in Italia

Armani.com ha il migliore e-commerce moda in Italia. Lo sostiene la nuova edizione de “I 750 migliori e-commerce d’Italia 2021-2022”, che l’Istituto tedesco ITQF ha elaborato in collaborazione con La Repubblica Affari e Finanza. Lo studio ha analizzato un campione di 8.000 siti italiani con più di 10.000 visitatori al mese. Ha diviso, poi, il campione per categorie, con lo scopo finale di dire quali sono – appunto – i migliori. Nel campo della moda, la medaglia d’argento va a valentino.com e quella di bronzo a blumarine.com.

Lo studio

ITQF ha elaborato con La Repubblica Affari e Finanza la nuova edizione de “I 750 migliori e-commerce d’Italia 2021-2022”, dicevamo. Il lavoro di analisi ha preso avvio da un ampio campione di 8.000 siti in lingua italiana con più di 10.000 visitatori al mese. I ricercatori hanno quindi ripulito il gruppo dividendo i siti in 11 macro-categorie e 63 settori merceologici. Ad ogni portale hanno dato un punteggio sulla base di 36 criteri che comprendono, tra gli altri, funzionalità, presentazione dei prodotti e design. Parallelamente lo studio ha raccolto anche l’opinione dei consumatori. “Il risultato principale è che la qualità dell’e-commerce in Italia è migliorata notevolmente” sottolinea dalle pagine di A&F Christian Bieker, direttore di ITQF.

I migliori e-commerce moda

Per ciò che riguarda il settore della moda, lo studio premia armani.com come il sito con il miglior e-commerce. Il portale di “Re Giorgio” ha ottenuto 79,28 punti. Il secondo posto va a valentino.com che ottiene 77,71 punti. Al terzo posto blumarine.com con 76,73 punti. Per quanto riguarda l’arredamento, outletarreda.com trionfa tra chi offre mobili e arredamento con 79,33 punti. (art)

