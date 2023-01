Eccellenze Italiane acquisirà un brand premium entro il 31 marzo

Gli obiettivi di Eccellenze Italiane Holding (EIH): arrivare nel prossimo esercizio a 500 milioni di euro di fatturato. Acquisire un nuovo brand premium e siglare una partnership. È la roadmap per il 2023 di Marco Marchi, patron di Liu Jo e a capo di EIH (che controlla anche Blufin-Blumarine). Ma se per raggiungere i 500 milioni di ricavi bisognerà aspettare il 31 dicembre, il nuovo marchio dovrebbe arrivare entro il 31 marzo. “Sarà del segmento premium”, anticipa Marchi. A suo dire nel campo delle acquisizioni si è alzata l’asticella della competizione tra fondi di investimento e gruppi manifatturieri.

Un nuovo brand premium

EIH sta per accogliere un nuovo marchio. Marchi ha specificato che sarà un’attività sinergica e collaborativa tra brand dello stesso segmento. “Guardiamo con grande interesse a una serie di dossier. Non nascondo che siamo stati in competizione con fondi di investimento” ha rivelato l’imprenditore carpigiano a MF Fashion. “L’operazione potrebbe essere conclusa nel giro di tre mesi”.

Una nuova partnership

La strategia di Marchi prevede anche lo sviluppo del business attraverso partnership. Come quella che lo vede coinvolto nella società Eli, calzaturificio che produce scarpe per Liu Jo e per altri marchi. E che ha poi generato Eli Factory con l’acquisizione del ramo produttivo del calzaturificio Bigioni. “Nelle prossime due settimane potremo svelare il nostro percorso” ha affermato.

Obiettivo 500 milioni

La holding ha chiuso il 2022 con una crescita dei ricavi a doppia cifra. L’imprenditore non rivela l’esatto valore del giro d’affari, ma si limita a dire che si sta avvicinando ai 500 milioni di euro. E afferma che anche la marginalità è cresciuta rispetto al 2021. EIH, che possiede anche una quota di partecipazione di Coin, pensa ancora alla quotazione in Borsa. Obiettivo che resta in agenda, ma non tra le priorità. “La mia ambizione è fare in modo che le aziende italiane possano sopravvivere all’imprenditore che le ha fondate. Questa è la priorità” ha spiegato di recente Marchi a WWD. (mv)

Foto da Liu Jo

Leggi anche: