Idee Partners (Pattern) sale al 100% in Petri & Lombardi

Idee Partners ha rilevato il 40% mancante della pelletteria Petri & Lombardi di Bientina (Pisa). Visto che nel 2021 aveva acquistato il 60% della stessa società, con questa operazione Idee Partners ora possiede il 100% del capitale di Petri & Lombardi. Idee Partners è a sua volta controllata da Pattern che ne detiene il 54% del capitale sociale. Quest’ultimo, in questo modo, rafforza il suo polo toscano della pelletteria.

Idee Partners sale al 100%

Pattern ha annunciato che la controllata Idee Partners (Scandicci) ha acquisito il restante 40% del capitale di Petri & Lombardi, storica società toscana specializzata in produzione e lavorazione di accessori in pelle. L’operazione è stata valorizzata in 510.000 euro, somma versata interamente al momento del trasferimento delle quote. Nel 2021 Idee Partners ne aveva acquisito la maggioranza, pari al 60%. La pelletteria di Bientina ha chiuso l’esercizio 2021 con un valore della produzione di oltre 2 milioni di euro.

Il rafforzamento di Pattern

Con quest’ultimo investimento, Pattern rafforza la sua posizione nel polo toscano della pelletteria. Idee Partners, infatti, possiede ora, oltre al 100% di Petri & Lombardi (nelle foto, tratte da Facebook), anche il 70% di RGB, azienda di Reggello (Firenze) specializzata in produzione e lavorazione di accessori in pelle. (mv)

