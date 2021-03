Il 2021 sta rispettando le previsioni degli analisti: si propone come l’anno delle acquisizioni. L’elenco delle operazioni compiute è già corposo, ma rappresenta solo una piccola parte di quelle potenziali. Non sono più solo i grandi gruppi del lusso, i soliti LVMH e Kering, a muoversi come predatori. Nel panorama si stagliano attori nuovi, come…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI