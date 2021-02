Affare fatto: Birkenstock passa a L Catterton (LVMH)

Birkenstock passa a L Catterton. L’affare è concluso e lo annuncia lo stesso marchio tedesco dal suo sito internet. Non è nota, però, la somma sborsata dalla società di private equity sostenuta da LVMH di Bernard Arnault. La valutazione complessiva dell’azienda tedesca dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 miliardi di euro. I fratelli Christian e Alex Birkenstock manterranno una quota di minoranza. L Catteron ha battuto la concorrenza di CVC Capital Partners. Anche Permira aveva manifestato il suo interesse.

Birkenstock passa a L Catterton

Il marchio tedesco, famoso per i sandali in pelle italiana, era in trattative esclusive con L Catterton. La decisione di chiudere l’affare è stata presa “dopo aver esaminato attentamente tutte le opzioni”, si legge nel comunicato di Birkenstock. Questa operazione faciliterà un’ulteriore forte crescita in Cina e India. Il marchio investirà nei siti tedeschi, ampliando produzione, logistica e vendita. Allo stesso tempo, la società prevede di investire “nell’attività direct-to-consumer e nell’e-commerce” si legge nella nota.

Il commento del CEO

Oliver Reichert, CEO del gruppo Birkenstock, sottolinea il mantenimento delle tradizioni del marchio, compreso il “made in Germany”. “Birkenstock è cresciuta fino a diventare uno dei pochi marchi iconici nel settore delle calzature – aggiunge Bernard Arnault –. Forniremo supporto all’azienda in modo che possa realizzare appieno il suo significativo potenziale di crescita“. I risultati finanziari per il 2020 di Birkensotck non sono ancora stati pubblicati. Secondo Financial Times i ricavi nell’esercizio chiuso a settembre 2020 sono stati in linea con i 721,5 milioni di euro dell’anno precedente, nonostante le chiusure degli stabilimenti durante i lockdown. (mv)

Leggi anche: