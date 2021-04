Il valzer delle acquisizioni: anche Delvaux sarebbe in vendita

Nel valzer delle acquisizioni fa il suo ingresso Delvaux che sarebbe in cerca di un compratore. Il marchio belga specializzato in borse in pelle di lusso è controllato dai fratelli Victor e William Fung (Hong Kong) e potrebbe essere valorizzato tra 500 e 600 milioni di dollari. La proprietà avrebbe incaricato un team di consulenti per esplorare la possibile cessione.

Il valzer delle acquisizioni

I fratelli Fung hanno preso il controllo di Delvaux (marchio fondato nel 1829 a Bruxelles) nel 2011 insieme a Temasek Holdings, società di investimento statale di Singapore. Ora starebbero valutando la cessione al punto che avrebbero contattato alcuni potenziali acquirenti. Lo riferisce Bloomberg, che cita fonti riservate secondo le quali i fratelli Fung potrebbero decidere di conservare una quota di minoranza.

Tra 500 e 600 milioni di dollari

Delvaux, il cui valore potrebbe essere compreso tra 500 e 600 milioni di dollari, si dichiara disponibile per essere rilevato dai grandi gruppi del lusso o da fondi di private equity. In questo modo, il brand belga partecipa al giro di valzer delle acquisizioni in corso o presunte. In questi primi mesi del 2021, infatti, varie trattative sono andate in porto, mentre moltissime sembrano essere ben avviate. Come quella che vede Etro orientato a diventare di proprietà di L Catterton. Oppure (ed è notizia degli ultimi giorni) quella che riguarda Luke Meier e Arnaud Faeh, co-fondatori del marchio di abbigliamento maschile parigino OAMC, che ne hanno riacquistato la quota di minoranza, ceduta nel 2018 a Onward Italia. (mv)

