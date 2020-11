Reebok piace a tanti, anche a Permira: ecco tutti i pretendenti

Reebok piace a tanti oggetto del desiderio. Adidas vorrebbe vendere il brand e i pretendenti non mancano. In altre parole, ad Anta Sports e VF Corp, nomi circolati subito dopo la notizia della futura cessione, si sono aggiunti i fondi Permira e Triton. Attenzione, però: siamo solo alle prime fasi esplorative. Tutto può ancora succedere, ma, indubbiamente, la corsa all’acquisizione di Reebok sembra già molto interessante.

Anta e VF

I primi potenziali acquirenti di Reebok sarebbero i cinesi di Anta Sports e gli statunitensi di VF Corp. Quest’ultima, nel frattempo, si è assicurata il marchio di streetwear Supreme. E, per via del relativo impegno finanziario da 2,1 miliardi di dollari, potrebbe aver raffreddato il suo interesse per il brando sportivo. Il quale, però, potrebbe essere un’ottima operazione per il player cinese Anta Sport. E non solo, visto che qualcuno vocifera anche della possibilità che entri in lizza il competitor Li Ning.

Reebok piace a tanti

Il Financial Times, però, mette sul tavolo in nomi (pesanti) di altri due potenziali acquirenti: i fondi Permira e Triton. Anche se, fonti anonime hanno avvisato che si tratta solo di fasi esplorative e sondaggi per raccogliere informazioni più che di un deciso interesse verso l’acquisizione. Quest’anno Permira ha già comprato le sneaker di Golden Goose per 1,28 miliardi di euro e ha rinunciato a vendere Dr. Martens. Questo “mancato incasso” potrebbe influenzare la sua volontà di acquisire Reebok. Da monitorare anche la posizione del fondo Carlyle, che ha venduto Golden Goose e non comprerà Dr. Martens. Si consolerà con Reebok? (mv)

Immagini tratte da reebok.it

