La Borsa punisce LVMH, Arnault si compra 215 milioni di azioni

Bernard Arnault ha investito 215 milioni di euro per acquistare azioni LVMH. In questo modo ha sostenuto il trend dei titoli minacciato dai risultati azionari del secondo trimestre 2023 e dell’intero primo semestre dell’anno, non particolarmente brillanti. Le azioni sono state acquistate da Financiere Agache e Christian Dior SE. Le due società controllate dalla famiglia Arnault hanno cominciato ad acquistare azioni LVMH tre giorni dopo l’ultimo rilascio dei dati finanziari del gigante del lusso.

215 milioni di euro

Bernard Arnault, numero uno di LVMH, acquista periodicamente azioni del suo gruppo del lusso. Interrompe i buyback in prossimità della pubblicazione dei risultati finanziari. Ma questa volta ha intensificato i suoi acquisti. Secondo Bloomberg, che cita documenti normativi francesi, Financiere Agache e Christian Dior SE, società controllate dalla famiglia Arnault, hanno acquistato complessivamente 215 milioni di euro di azioni LVMH tra fine luglio e agosto.

Azioni in calo

Gli acquisti sono iniziati tre giorni dopo il rilascio dei dati finanziari del primo semestre 2023 di LVMH avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 luglio. Dati che avevano mostrato una debolezza del gigante del lusso sul mercato americano. Anche il contesto economico, tra inflazione ed economia cinese, non è risultato favorevole. Da allora il titolo ha perso il 14%. Nonostante questo, la quotazione delle azioni resta superiore di circa il 9% rispetto a inizio anno.

