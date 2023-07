Francia: LVMH investe (un miliardo) a Parigi, Hermès a Lione

Un miliardo di euro. È la cifra, solo stimata ma verosimile, pagata da Bernard Arnault per acquisire l’intero immobile che ospita il flagship di Louis Vuitton a Parigi, al 101 di Avenue des Champs-Elysées (in foto, Shutterstock). Un palazzo di sette piani in stile Art déco, commissionato negli anni ’20 del ‘900 da Georges Vuitton, unico figlio del fondatore della maison, all’architetto Henri Besnard. Un edificio restaurato nel 2006, sviluppato su sette piani per 9.400 metri quadri totali e che ai suoi piedi vede sempre decine di clienti in coda per entrare a fare acquisti da Vuitton. I prezzi medi di vendita nell’area sono di 80.000 euro al metro quadro.

Ma un miliardo non basta

Questa operazione immobiliare del patron del gruppo LVMH segue altre acquisizioni di pregio. Un intero palazzo a 150 milioni di euro a pochi passi dal flagship, in rue François I, e un altro edificio di pregio in rue de la Paix, strada dell’alta gioielleria nella capitale francese. Segno di grande disponibilità finanziaria e di vitalità negli investimenti made in France da parte del gruppo Arnault.

Hermès a Lione

Da Parigi a Lione cambia il gruppo, ma resta la propensione ai grandi investimenti finalizzati all’incremento della produttività. Hermès ha ristrutturato e ampliato lo stabilimento di Pierre-Bénite, a sud di Lione: una manifattura sviluppata in tre edifici, pensata come luogo dove entra la luce e naturalmente con un impatto green, con l’utilizzo di materiali ecologici certificati e l’installazione di 700 metri quadrati di pannelli solari. La scelta di Hermès ha un alto tasso di radicamento territoriale nell’area di produzione della seta francese. Entro il 2026 la Holding textile Hermès, che già conta 950 collaboratori (600 artigiani), attiverà 120 nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è attivare entro il 2024 una seconda linea di stampa à la lyonnaise di Hermés, amatissima e senza tempo. (aa)

