La holding dei Polegato ha 413 milioni in cassa per investimenti

Dopo la stagione della prudenza, ora per Lir si avvicina quella dell’azione. Già, perché la holding della famiglia Polegato, cioè la società tramite la quale Mario e il figlio Ernico controllano il 71,1% di Geox e il 100% di Diadora, ha 413 milioni in cassa pronti a essere investiti. Il Corriere della Sera definisce l’attitudine di Lir dalla sua fondazione (2004) a oggi improntata a “una forte avversione al rischio”. Gli 817 milioni di patrimonio netto registrati nell’ultimo bilancio, quello investito dalla pandemia, dicono che forse la prudenza non è stata troppa.

413 milioni in cassa

“Per tutto il 2020 Lir ha mantenuto l’usuale oculato approccio nell’allocazione degli investimenti – commenta con il CorrSera Mario Moretti Polegato (nella foto, Imagoeconomica) –, che non è variato nella prima parte del 2021. Grazie al patrimonio e alla liquidità, Lir rimane molto attenta e aperta a nuove opportunità strategiche d’investimento che si venissero a creare”. Il focus non è solo sul fashion, core business della famiglia Polegato, ma si estende su rinnovabili, fintech, tecnologie della sanità e hotel di alta gamma.

Le agitazioni in Serbia

Intanto, a proposito delle attività di Geox, il Serbian Monitor riporta le agitazioni presso il calzaturificio che il gruppo da 5 anni gestisce a Vranje. L’azienda, che opera nel Paese balcanico con la società Tehnik Development, ha messo gli operai in ferie retribuite fino a fine luglio. Qualcuno ha interpretato la mossa come un primo segno di dismissione, propedeutico a portare altrove la produzione. Secondo fonti sindacali, invece, il gruppo italiano paventa la possibilità in modo strumentale per farsi riconoscere nuovi sostegni finanziari dal governo di Belgrado. Geox si è installato in Serbia anche in virtù di accordi con le amministrazioni nazionale e locale, che hanno fornito “sovvenzioni, donazioni e contributi”, incluso il terreno dove edificare la manovia. Vedremo se è solo gossip, o c’è qualcosa di vero.

Leggi anche: