“Tech, green e internazionale”: così sarà la Geox del futuro

Tech, green e internazionale. Geox poggerà su questi tre pilastri. Il marchio ritroverà caratteristiche che da sempre possiede nel proprio DNA. Al contempo accelererà nella direzione illuminata dalla pandemia. “Le strategie di breve e medio termine sono coerenti con quello che abbiamo sempre fatto – dice il presidente Mario Moretti Polegato a Il Sole 24 Ore –. Siamo contenti che oggi parlino tutti di sostenibilità ambientale e sociale”.

Tech, green e internazionale

“Noi ci abbiamo sempre creduto, ma da soli non possiamo cambiare il mondo – riprende l’imprenditore veneto, che aveva già sintetizzato il concetto trent’anni fa nello stesso nome del brand –. Il nome fu scelto perché Geo richiama la Terra e la X fa pensare alla tecnologia. La sostenibilità è diventata la parola d’ordine del consumatore, all’estero tutti fanno domande, guardano l’etichetta – continua in una seconda intervista per il Corriere della Sera -. L’Italia è un po’ indietro. Per noi vuol dire continuare su ricerca e utilizzo di materiali ecologici, ma ora serva un balzo in avanti”. Ora il cliente cerca “cose belle che durino nel tempo“.

Presente in 100 Paesi

“Siamo presenti in 100 Paesi e siamo l’unica azienda del settore che ha una distribuzione diretta a livello mondiale. Per mantenere questa posizione occorre gestirla in maniera diversa rispetto al passato” continua Moretti Polegato al Corriere. Per ciò che riguarda i mercati, se da un lato Geox “subisce il fatto di essere maggiormente localizzato in Italia ed Europa“, dall’altro in Cina ha chiuso “in positivo” sia il quarto trimestre del 2020 sia il primo del nuovo anno. “Abbiamo avuto un ottimo successo in Russia, dove siamo passati da 5 a 50 milioni in cinque anni solo con i negozi fisici” aggiunge il manager, invitando poi a “un’analisi continua del mercato” perché è vero che l’online ha incassato il 40% in più del 2020 “ma vogliamo continuare a investire anche nei negozi“. (art)

Leggi anche: