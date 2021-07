La nuova SPAC di Trapani e Piana nel fermento della mergemania

Si chiama Vam Investments e si presenta come fondo di investimenti nel “consumer goods and services” in Europa. La nuova SPAC di Francesco Trapani, ex CEO e azionista di Bulgari (nella foto), e Marco Piana, ex Fondo Italiano d’Investimento, promette di dare la scossa al già frenetico trend delle operazioni di M&A. Già, perché come vi raccontiamo sul numero 7-8 de La Conceria, già “prima di Covid, la mergermania procedeva a buon ritmo”. Ma, ora che la pandemia ha lasciato il segno, “possiamo mettere in conto” che “la deflagrazione di utili e fatturati di alcune” società le esponga “alla possibilità di essere rilevate da chi ha maggiore solidità”.

La nuova SPAC di Trapani

Vam Investments, intanto, si quota alla Borsa di Amsterdam con un target di raccolta fino a 225 milioni di euro, racconta Pambianco. Come suggerisce il nome, la SPAC è sponsorizzata da VAM Investments Group, holding di investimenti che ha già in portafogli otto società, tra cui Florence, il primo polo italiano nella filiera dell’abbigliamento di lusso. Tra i settori di investimento della SPAC ci sono il Luxury & Luxury value chain (beni di lusso e arredamento di alto livello), nonché il retail fisico e digitale.

La parola di Sciutto

Vam Investments, insomma, sarà un nuovo protagonista della mergermania che scuote la filiera della moda in Italia e all’estero. Il tema cui dedichiamo la cover story del numero de La Conceria in distribuzione. E di cui parliamo con Riccardo Sciutto, il manager che ha appena guidato la transizione di Sergio Rossi sotto il controllo di Fosun. Lui ci racconta le opportunità che vede nelle operazioni di aggregazione. Ma il discorso, come vedrete, è più ampio.

Clicca qui per leggere la cover story de La Conceria

Se non sei abbonato e vuoi scoprire le formule di sottoscrizione, clicca qui

Leggi anche: