Luciani e un allevamento di alligatori: Minerva Hub a raffica

Minerva Hub si prende anche il Gruppo Meccaniche Luciani. Il polo presieduto da Matteo Marzotto è arrivato a riunire 9 aziende (ma altre sono in arrivo) e chiuderà il 2022 ad oltre 180 milioni di fatturato, 50 milioni di ebitda e con un utile netto del 15%. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri mattina a Milano è stata confermata anche l’acquisizione (avvenuta durante l’estate) di un allevamento di alligatori in Texas. Il quale si aggiunge a quello situato a Houma (Louisiana) gestito da Just Gators, società appartenente al gruppo Zuma.

Minerva Hub si prende Gruppo Meccaniche Luciani

Gianfranco Piras, presidente di Xpp Seven, società che grazie alla fusione con Ambria Holding ha dato vita a Minerva Hub, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Meccaniche Luciani di Corridonia (Macerata). La società è specializzata in stampi, fustelle e utensili tecnici per calzatura e pelletteria. Sviluppa un fatturato di circa 4 milioni di euro e occupa circa 40 dipendenti. L’operazione sarà perfezionata entro fine mese. L’azienda di Corridonia è stata definita la “Ferrari degli stampi”. La seconda generazione della famiglia Luciani resterà alla guida dell’azienda.

Acquisizioni a raffica

Piras spiega anche che entro la fine dell’anno Minerva Hub annuncerà una nuova acquisizione, in linea con quanto ci aveva anticipato Matteo Marzotto durante l’ultimo Micam. Non solo: nei primi mesi del 2023 entreranno nel gruppo altre 6 aziende che porteranno i ricavi a 300 milioni di euro. “Questo è possibile perché l’Italia è piena di aziende d’eccellenza, che però hanno dimensioni piccole, a volte molto piccole. Pertanto, non riescono ad evolvere” spiega Piras sottolineando la crescita organica del gruppo: +40% in 6 mesi. “Ciò vuol dire che abbiamo conquistato quote di mercato” conclude. (mv)

Nella foto, da sinistra, il board di Minerva Hub: Gianfranco Piras, Matteo Marzotto, Franco Prestigiacomo

