L’ultima mossa del Gruppo Pattern (per ora): acquisire Dyloan

Una mossa che rappresenta “il completamento della prima fase di crescita del Gruppo Pattern”. E che, allo stesso tempo, gli permette di centrare l’obiettivo di “creare il primo Polo Italiano della Progettazione del Lusso”. La mossa a cui facciamo riferimento è stata quella di acquisire Dyloan – Bond Factory, azienda abruzzese leader in tecnologie innovative e R&D.

Acquisire Dyloan

L’ingresso di Dyloan consente a Pattern, come si legge in una nota, “di verticalizzare l’attività di ricerca e applicazione tecnologica nonché di produzione”. Questo, in virtù (anche) del fatto che Dyloan è stata in grado “di internalizzare le migliori tecnologie innovative e di R&D applicate al lusso”, creando a Milano D-House, laboratorio creativo e di ricerca. Ma, anche, acquisendo a sua volt nel 2022 Orlando Confezioni e il ramo d’azienda di T-Shock. Nel dettaglio, Pattern ha acquisito il 70% di D-Holding, titolare del 100% di Bond Factory (Dyloan). Valore dell’operazione: quasi 7 milioni di euro.

L’ultima mossa del Gruppo Pattern

“Adesso si apre una seconda fase per il Gruppo Pattern, che mira al consolidamento e sviluppo dei poli esistenti sui diversi distretti di eccellenza italiani – spiegano il CEO Luca Sburlati e i due fondatori, Franco Martorella e Fulvio Botto (nella foto) -. Ora ci attende la crescita umana e industriale di ognuno dei nostri poli”. Dal 2011 a oggi, Pattern è arrivato ad avere 12 sedi in 7 regioni. Il numero degli addetti coinvolti è cresciuto da 42 (2009) a circa 800 per un fatturato che nel 2021 ha superato i 100 milioni di euro.

Tutte le acquisizioni di Pattern

Nel 2017 Pattern ha acquisito Roscini Atelier, specialista sulle linee donna. Nel 2019 nel gruppo è entrato il maglificio emiliano SMT (Società Manifattura Tessile) seguito nel 2021 da Idee Partners, azienda leader nello Sviluppo Prodotto della pelletteria, che a sua volta possiede Petri & Lombardi, pelletteria di Firenze. Infine, nel 2022 Pattern ha acquisito Zanni (maglieria) e RGB, azienda specializzata in produzione e lavorazione di accessori in pelle.

Leggi anche: