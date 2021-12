M&A di filiera: Lapi Gelatine compra la spagnola Juncà Gelatine

Lapi Gelatine, società della holding Lapi Group, ha acquisito la spagnola Juncà Gelatine. L’azienda toscana ha concluso l’operazione in partnership con DisproInvest e grazie al finanziamento di MPS Capital Services, Corporate e Investment Bank del Gruppo Montepaschi. “Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra posizione nel settore gelatine – commenta con una nota Roberto Lapi, presidente di Lapi Group –. Investiamo nell’ampliamento di un mercato nel quale siamo già un player riconosciuto a livello internazionale e nel quale le previsioni di crescita sono molto alte”.

Il valore dell’operazione

Lapi Gelatine dal 1966 produce gelatine e peptidi di collagene bovino e da pesce per l’industria farmaceutica e alimentare. Vanta un fatturato di circa 30 milioni di euro (in crescita di oltre il 30% negli ultimi 5 anni) e una distribuzione in 52 paesi nel mondo. Ora assume il controllo e la gestione di Juncà Gelatines. Che a sua volta fattura oltre 30 milioni di euro e ha una capacità produttiva di circa 5.500 tonnellate di gelatina e idrolizzati di collagene l’anno. Nell’operazione è coinvolta DisproInvest, holding che controlla il distributore internazionale di materie prime Disproquima attivo nel mercato Life Science.

Le risorse

Lapi Gelatine è stata assistita da Deloitte Financial Advisory in qualità di advisor finanziario nell’ambito dell’intera operazione di acquisizione di Juncà Gelatines. Nonché nell’ingresso nel capitale sociale di SICI e da MPS Capital Services in qualità di advisor finanziario per la definizione della struttura dell’operazione e di banca finanziatrice. Il fabbisogno finanziario dell’operazione è stato completato dall’apporto della proprietà Lapi Group e dall’ingresso nella compagine sociale di Lapi Gelatine di SICI (Sviluppo Imprese Centro Italia) che, tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo, ha sottoscritto un aumento di capitale.

Il commento

“Lapi Gelatine e Juncà Gelatines sono due realtà che operano nello stesso campo ma con applicazioni in settori diversi e complementari – conclude il presidente Lapi –. Questa operazione rappresenta quindi un’opportunità di crescita reciproca. Una sinergia che ha un enorme potenziale in termini di accrescimento di competenze tecniche, di gamma prodotti e di presenza sui mercati internazionali”.

