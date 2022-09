M&A: i backstage di Arnault, le strategie di Della Valle e Cavalli

Se l’argomento sono le operazioni di merger & acquisition, i backstage di Arnault (famiglia che controlla il gruppo LVMH) non possono che essere il primo consiglio di lettura della settimana. Anche e soprattutto perché Antoine, figlio del patron Bernard, racconta un retroscena sull’acquisizione di Loro Piana. In questo senso, allora è interessante leggere della riorganizzazione della compagine finanziaria che fa capo a Diego Della Valle. Riorganizzazione da interpretare in vista del delisting di Tod’s. Dalle strategie borsistiche chiudiamo con quelle produttive. Perché Cavalli ha annunciato novità sul piano delle licenze.

Consigli di lettura

I backstage di Arnault sono saporitissimi. “Nel 2013 Bernard Arnault ha chiamato il figlio per avvertirlo di una telefonata di Sergio Piana – si legge su la Repubblica –. Sembra che vogliano vendere, puoi verificare?, gli ha chiesto. Qualche giorno dopo – ricorda ora Antoine Arnault – eravamo a Milano e abbiamo cominciato a parlarne senza banchieri, senza avvocati né altri intermediari. Il deal si è chiuso in tre settimane”;

È ancora la Repubblica a fare il punto sulle novità in casa Della Valle: “L’imprenditore ha varato un riassetto della catena di controllo del gruppo, in concomitanza del lancio dell’OPA che servirà al ritiro della griffe dalla Borsa. E ora la ex capogruppo Di.Vi. Finanziaria fa capo alla Do.Mar.”;

È una vera e propria joint venture quella che hanno siglato Roberto Cavalli e Swinger International. In ballo ci sono "la produzione delle collezioni ready to wear, pelletteria, accessori e calzature uomo e donna per la linea Just Cavalli", riporta ANSA. Così come parte delle strategie di distribuzione: mentre Cavalli gestirà retail e digitale, Swinger si occuperà del wholesale.

