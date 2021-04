MCS torna in mani italiane: lo compra Nemesis, che aveva la licenza

Il marchio MCS (ex Marlboro Country Store) torna in mani italiane. L’operazione è stata messa a segno da Nemesis nata a giugno 2018 e composta dagli ex produttori dello storico marchio. La società aveva, prima, incassato la licenza di MCS per l’area EMEA. Ora ha acquisito la proprietà del brand per il mercato mondiale, Cina esclusa. “Questa operazione ci consente di programmare strategie a medio e lungo termine per restituire al brand il ruolo che gli compete” è il commento di Gianfranco Sovernigo (a destra, nella foto), amministratore delegato della società creata insieme al fratello Valter.

MCS torna in mani italiane

“Il percorso che ha portato all’acquisizione del marchio si è sviluppato interamente durante la pandemia”, si legge in una nota ufficiale. “Nemesis ha deciso di investire sul futuro di MCS, forte dei segnali positivi offerti dal mercato domestico in questi anni” e anche delle vendite online che hanno registrato una significativa crescita. Nei piani dei fratelli Sovernigo, il brand proseguirà il suo rilancio a partire dal mercato wholesale italiano e dall’espansione in Europa. Poi, procederà alla strutturazione di un nuovo piano retail.

Un ottimo lavoro di squadra

“Questa acquisizione è frutto di un ottimo lavoro di squadra, a cui va un sincero grazie. Tanto più che è stato svolto in un periodo di crisi sociale e industriale ed è segno di una grande fiducia nel settore della moda italiana – dice Sovernigo -. Siamo consapevoli che per raggiungere gli obiettivi prefissati servirà il massimo impegno”. (mv)

