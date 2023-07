Mylo si schianta: senza soldi chiude l’alternativa veg alla pelle

Pareva lanciato a tutta velocità verso l’obiettivo della “rivoluzione della moda”, e invece Mylo si schianta contro il muro della banale contabilità. La startup statunitense Bolt Threads annuncia di aver cessato la produzione del materiale alternativo alla pelle generato a partire dal micelio, l’apparato vegetativo dei funghi. Perché? Non ha raccolto, malgrado il sostegno di aziende come Stella McCartney, Kering e Adidas, i finanziamenti necessari allo sviluppo industriale e commerciale del prodotto.

E così Mylo si schianta

Parlando con Vogue Business, Dan Widmaier, CEO di Bolt Threads, non parla di fallimento, o di bocciatura del mercato. Sostiene che l’origine dei suoi problemi sia nella congiuntura, perché l’alta inflazione penalizza gli investimenti. “Non siamo immuni alle pressioni macroeconomiche che tutti affrontano”, dice. Però Widmaier, en passant, riconosce che la finanza negli ultimi 18 mesi non si è proprio fermata: ha cambiato interessi. Chi ha soldi da scommettere non li ha investiti in alternative ai materiali animali, ma ha preferito ambiti come l’intelligenza artificiale. E questo ci sembra proprio una bocciatura.

Partirono per suonarle

Bolt Threads, che dalla fondazione nel 2009 ha raccolto finanziamenti per 300 milioni di dollari, ha cessato la produzione di Mylo (mentre prosegue quella degli altri prodotti nel suo portafogli). Non solo: ha già disposto due cicli di licenziamenti, uno per ciascun trimestre del 2023. Il CEO non getta la spugna: il progetto dell’alternativa fungina alla pelle potrebbe ripartire, qualora ci fossero le condizioni giuste. Oppure la tecnologia potrebbe essere ceduta ad altri, pur di non sciuparla. Intanto, a quelli di Bolt Threads tocca fare un bagno di realtà, oltre che di umiltà: sono partiti per suonarle all’industria della moda, tornano suonati dal mercato.

