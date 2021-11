Nice Footwear annuncia l’IPO e l’aumento di capitale da 5 mln

Nice Footwear annuncia l’IPO. La società vicentina di calzature sportive e per il tempo libero spiega che la quotazione porterà a un aumento di capitale da 5 milioni di euro. Ne conseguirà lo sviluppo industriale e l’ingresso in nuovi mercati internazionali. Da cinque anni Nice Footwear è in crescita. Lo scorso aprile ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 23,65 milioni di euro.

Nice Footwear annuncia l’IPO

Il board di Nice Footwear ha deliberato l’avvio delle procedure di ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il 29 ottobre la società ha presentato la comunicazione di pre-ammissione. L’ammissione alle negoziazioni è attualmente prevista nella seconda metà di novembre 2021. “A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri – spiega l’azienda -. Questo avverrà mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per massimi 5 milioni di euro. Ciò consentirà alla società di accedere ai mercati finanziari con modalità compatibili con la sua attuale struttura organizzativa e di business. Inoltre, permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo”.

Il commento

“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita – afferma Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato di Nice Footwear –. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa. Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”. (art)

Leggi anche: