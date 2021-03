Outdoor: il 65% degli scarponi Garmont passano al fondo Riello

Gli scarponi Garmont hanno un nuovo proprietario. Il fondo Riello Investimenti Partners ha acquisito le quote di maggioranza dell’azienda trevigiana, nel settore delle scarpe tecnico sportive, outdoor e tactical. Ultimo fatturato: oltre 20 milioni di euro. “Dopo molti anni di impegno ho ritenuto opportuno sedermi al tavolo con delle persone con le quali da subito ho condiviso le linee strategiche per iniziare un nuovo percorso” dice il presidente di Garmont, Pierangelo Bressan.

Il fondo di investimenti guidato da Nicola Riello ha comunicato il perfezionamento dell’accordo propedeutico all’acquisizione del 65% di Garmont International. Il closing dell’operazione dovrebbe avvenire a fine marzo. L’attuale presidente e CEO di Garmont, Pierangelo Bressan, manterrà il 30% delle restanti quote e le attuali cariche. A Terry Urio, CFO di Garmont, andrà l’ultimo 5% del capitale.

“Ho iniziato questa avventura quasi per caso, mosso dall’obiettivo di rilanciare il prestigio di un marchio storico – commenta Bressan -. Dopo molti anni di impegno ho ritenuto opportuno sedermi al tavolo con delle persone con le quali da subito ho condiviso le linee strategiche”. Il tutto “per iniziare un nuovo percorso all’insegna della crescita e del rafforzamento anche a livello internazionale di Garmont. Sono lusingato della fiducia che i nuovi azionisti hanno riposto nella mia persona confermandomi alla guida della società”. Riello, dal canto suo, ha sottolineato come Garmont rappresenti “perfettamente, per dimensioni e qualità, il tipico esempio d’impresa che esprime il meglio del made in Italy. Opera in un settore che sta crescendo molto, particolarmente apprezzati all’estero e quindi con le migliori prospettive di crescita”.

