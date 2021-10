OVS promette nuove acquisizioni: “Conbipel? Magari i negozi”

Stefanel ormai è consolidato in OVS. Ma il CEO Stefano Beraldo, forte della solidità finanziaria del gruppo, ora promette nuove acquisizioni. “Cresceremo ancora – dice a La Stampa –, ci possono essere altre acquisizioni, ci sono diverse cose che stiamo osservando”. Ad esempio? “Oggi siamo interessati a un certo numero di negozi Conbipel”.

OVS promette nuove acquisizioni

Parlando con MFF, Beraldo aggiunge qualche dettaglio in più sulla strategia di OVS. “Stiamo valutando diverse opportunità – sono le sue parole –. Siamo sempre aperti a nuove acquisizioni o investimenti, anche se la nostra logica non è quella di comprare a tutti i costi”. In che senso? “Non abbiamo intenzione di dare vita a una OVS bis, ma siamo interessati a creare un portafoglio di marchi complementari”. Della strategia facevano già parte il lancio del brand Piombo e l’acquisizione di Stefanel. A proposito di Stefanel, Beraldi può vantare di aver riportato in Italia il 50% della produzione. “Speriamo di riportare il marchio al suo successo di qualche anno fa – conclude –. Abbiamo già aperto una serie di negozi e vediamo grandi opportunità per il futuro”.

Leggi anche: