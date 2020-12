Perché ho venduto Stone Island a Ruffini e non a chi offriva di più

Carlo Rivetti (nella foto) lo ammette. In fila per Stone Island c’erano molti pretendenti. Con VF Corporation è stato vicino a chiudere, certi fondi internazionali sembravano pronti a spendere cifre molto più interessanti per il brand. Ma la sua scelta è ricaduta sul patron di Moncler, quello che ora chiama Remo. Stone Island, ormai è storia, è andata a Ruffini per 1,15 miliardi. Perché? “Per le autentiche affinità elettive con Remo Ruffini. Condividiamo una visione del mondo – spiega Rivetti al Sole 24 Ore – e quindi anche della moda. Se potessi cambiare qualcosa in Moncler non lo farei. Remo non vuole cambiare Stone Island. È anche per questo che io e la mia squadra manterremo il nostro ruolo e la nostra autonomia creativa”.

I pretendenti

“Ci hanno cercato tantissimi, soprattutto all’estero – racconta Rivetti –. Con molti, ad esempio, il gruppo USA VF, siamo anche arrivati vicini a un accordo. Da alcuni fondi, forse da società cinesi, quasi certamente avrei avuto più soldi”. Stone Island, d’altronde, è un gioiellino, sia nel senso dello stile, che della finanza. “È vero, abbiamo fatto un bel percorso: nove anni fa i ricavi erano 53 milioni, con un ebitda di 4, pari al 7,3% del fatturato. Nel 2019 siamo arrivati a 239 milioni, in crescita del 24% sul 2018 e con un ebitda di 73 milioni, pari al 30%. Nel 2020, nonostante il covid, chiuderemo in leggera crescita”.

A Ruffini

La scelta, dicevamo, è ricaduta su Mr. Moncler. Perché garantirà la tradizione italiana del brand. E perché lo aiuterà a svilupparsi. “E-commerce, mix distributivo, expertise nel retail, scelta dei partner per le licenze, know how su categorie di prodotto dove Stone Island non è presente o ha provato a esserlo senza troppo successo – conclude Rivetti –: in tutti questi ambiti possiamo imparare da Moncler e creare sinergie”.

