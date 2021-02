Perché, tra i tanti pretendenti, Birkenstock ha scelto L Catterton

Birkenstock ha scelto L Catterton, la società di private equity sostenuta da LVMH. Le parti hanno avviato trattative esclusive per la possibile cessione della proprietà dell’iconico marchio tedesco. Un accordo potrebbe arrivare entro marzo. Gli altri interessati, tra cui CVC Capital Partners, devono attendere e prevedere un rilancio della loro offerta. La valutazione di Birkenstock dovrebbero aggirarsi intorno ai 4 – 4,5 miliardi di euro.

Birkenstock ha scelto L Catterton

Perché Birkenstock ha scelto di concentrarsi su L Catterton? Primo motivo: perché la società di investimento statunitense ha maggiore dimestichezza nello sviluppo dei marchi di famiglia. Secondo: L Catterton garantisce al brand tedesco un maggiore potenziale di crescita in Asia. Sono le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, che cita fonti anonime a conoscenza della questione. L Catterton sta mettendo a punto l’offerta, mentre la sua due diligenze è ancora in corso.

CVC non si arrende

CVC Capital Partners era stata la prima a mettere gli occhi su Birkenstock. Come suggeriscono le fonti citate da Bloomberg, ha già presentato la sua offerta. E sarebbe ancora interessata a concludere un accordo. Ma ora dovrà aspettare quello che succede tra i tedeschi e il rivale L Catterton. I proprietari di Birkenstock potrebbero scegliere un vincitore nei prossimi mesi. WWD afferma che un possibile accordo potrebbe essere siglato entro il mese di marzo. Tra l’altro, non è del tutto certo che la famiglia ceda il controllo del marchio: potrebbe decidere anche di portare a bordo un socio di minoranza. È ancora tutto in gioco. E il percorso compiuto da Dr. Martens insegna. Permira, infatti, ha inizialmente esplorato la cessione del marchio (e di pretendenti ce n’erano) per poi preferire la quotazione in Borsa. (mv)

