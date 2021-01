Birkenstock sarebbe in vendita: CVC Capital e Permira interessati

La prima notizia è che Birkenstock sarebbe in vendita. La seconda, che sarebbe già in corso la gara dei fondi di private equity per accaparrarsi il marchio tedesco. Secondo i rumors, CVC Capital Partners, che nel 2017 ha preso il controllo della conceria Pasubio, sembra in pole position. Tra i pretendenti ci sarebbe inoltre Permira (interessata anche a Reebok), che potrebbe investire su Birkenstock i proventi della quotazione di Dr. Martens. Il prezzo di Birkenstock supera i 4 miliardi di euro, debito compreso.

Birkenstock sarebbe in vendita

L’azienda tedesca ha esplorato per mesi la vendita con l’aiuto di Goldman Sachs. Prima ha effettuato un sondaggio con i competitor del settore. Poi, non trovando la controparte, ha ampliato la ricerca ai fondi di private equity. E qui, secondo il Financial Times, avrebbe trovato interlocutori interessati. Il primo è CVC. Le trattative tra le parti sarebbero iniziate da alcuni mesi, ma un accordo non è ancora arrivato, e c’è anche la possibilità che non arrivi. Tra i pretendenti figurerebbe anche Permira (ma non ci sono notizie in merito a possibili colloqui) e, sempre secondo il Financial Times, ci sarebbe almeno un altro fondo in gara.

I piani di crescita

La pandemia da coronavirus ha spinto in alto le vendite di Birkenstock. Non si conoscono i dati del bilancio chiuso al 30 settembre 2020, ma il CEO Oliver Reichert ha annunciato che i ricavi avrebbero superato quelli del precedente esercizio (721,5 milioni di euro). La marginalità, intanto, è in leggero calo. Il marchio, che fa ampio ricorso alla pelle italiana, è ancora di proprietà della famiglia Birkenstock ed è gestito da manager esterni. L’obiettivo è superare il miliardo di euro entro (al massimo) due anni. Ne è la prova la notizia dell’ingresso nel mercato indiano attraverso la partnership con Seva Group. (mv)

