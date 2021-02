Non solo CVC: sulle tracce di Birkenstock c’è anche L Catterton

Aumentano i pretendenti per Birkenstock. In gara, infatti, ci sarebbe anche L Catterton. In altre parole, la società di investimenti nata nel 2016 dall’unione tra Catterton, LVMH e Groupe Arnault (holding di famiglia di Bernard Arnault). La storica azienda calzaturiera tedesca potrebbe avere una valutazione astronomica: fino a 5 miliardi di dollari.

C’è anche L Catterton

Secondo quanto ha riportato Bloomberg, citando fonti anonime, sia L Catterton che CVC stanno conducendo la due diligence. Quindi, non è ancora certo che l’operazione vada in porto. Anche il quotidiano tedesco Die Welt aveva, in precedenza, sottolineato l’interesse di L Catterton, ma suoi portavoce (e anche Birkenstock) hanno rifiutato di commentare.

Una valutazione astronomica

Birkenstock potrebbe essere valutata intorno a 5 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Bloomberg News a inizio di gennaio. L’azienda ha avuto un’impennata di domanda durante la pandemia, a causa della ricerca di modelli comfort da parte dei consumatori. Nell’esercizio annuale terminato a settembre 2019, il brand tedesco aveva venduto 23,8 milioni di paia, raggiungendo un fatturato di 721,5 milioni di euro (+11% dal 2018). Il bilancio al 30 settembre 2020 non è stato reso noto, ma il marchio aveva comunicato che le entrate sarebbero state in crescita. Birkenstock prevede di sfondare il miliardo di ricavi “forse nel prossimo anno o nei prossimi due anni” aveva detto Oliver Reichert, CEO della società. (mv)

Leggi anche: