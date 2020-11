Tamagnini (FSI): perché in Italia manca un grande polo del lusso?

Aziende italiane troppo piccole, comprese le grandi giffe. Ma anche dotate di risorse finanziarie insufficienti per procedere agli investimenti necessari per competere. Così la crescita è limitata e il gap con i giganti francesi del lusso aumenta sempre di più. Così, Maurizio Tamagnini (nella foto), CEO di FSI (spin off datato 2016 di Fondo Strategico Italiano), sintetizza lo stato dell’alta gamma nazionale. E dice: “Un polo del lusso in Italia? È sempre possibile. Ci ho provato, ma non è andata bene”.

Così parlò Maurizio Tamagnini

“Tranne Luxottica, le aziende italiane non sono nemmeno medie, sono piccole – ha detto Tamagnini nel corso del suo intervento a Milano Fashion Global Summit -. Il problema della dimensione è conclamato”. Con la pandemia, ha spiegato il CEO di FSI, le aziende grandi (oltre 6 miliardi di fatturato) hanno perso il 14% delle vendite, ma hanno generato il 5% in più di cash flow. Le aziende piccole (fatturato inferiore a 1,5 miliardi) hanno perso il 27% dei ricavi e il 10% di liquidità. “Oggi non vale più la frase ho un bel marchio allora valgo. Vale, invece, l’azienda che riesce a creare valore e cash flow per poter finanziare progetti a medio e lungo termine” ha precisato Tamagnini.

Supremazia francese

Altri dati presentati dal CEO di FSI evidenziano la supremazia transalpina. Per esempio: nel 2014 le prime 3 imprese francesi fatturavano 25 miliardi contro i 16 delle maggiori 15 italiane. Oggi il distacco è 45 a 18. Vuol dire che da un gap del 36% siamo passati al 61% in 6 anni.

Quella volta, nel 2013

Per dimostrare la difficoltà italiana di aggregare un polo del lusso, Tamagnini ha raccontato un’esperienza datata 2013, quando era AD di Fondo Strategico Italiano. Sotto i riflettori c’era Loro Piana che stava per diventare francese. “Abbiamo fatto un incontro a Milano con i responsabili di 10 grandi gruppi italiani a cui abbiamo proposto un progetto di holding. Volevamo solo gettare un seme. Sono nate discussioni belle e vivaci, ma senza un seguito”. (mv)

