Tassi, inflazione: come interpretare la tensione nel sistema

Il sistema del lusso sembra ancora impermeabile alle conseguenze deteriori dell’inflazione e dei conseguenti rialzi dei tassi da parte di FED e BCE. Ma la stagione finanziaria porta tensione nel sistema dell’alto di gamma. Perché, come vi raccontiamo dalle pagine de La Conceria n. 6 – 2023 (Credito), cominciano ad accavallarsi troppi punti interrogativi anche sull’attualità del lusso: ai venti di recessione in Cina e USA si sommano ora i timori sulla generale tenuta del sistema finanziario.

“Tensione nel sistema” è il titolo del primo degli approfondimenti del numero di giugno del mensile La Conceria. Per avere un quadro completo della situazione, abbiamo raccolto il parere di Luca Solca, Senior Research Analyst, Global Luxury Goods di Bernstein. Che non vede ancora accendersi spie d’allarme, ma teme che la congiuntura in tutte le sue complesse sfaccettature possa indurre i grandi brand a rallentare i programmi di sviluppo. Mentre con Stefano Feltri, giornalista che ha di recente dato alle stampe “Inflazione” (UTET), proviamo a capire quanto a lungo le Banche Centrali andranno avanti con questa strategia di politica monetaria (spoiler: ancora per un po’).

